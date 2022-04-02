"Розлучають батьків з дітьми": мер Маріуполя повідомив про депортацію до РФ майже 40 тисяч містян

"Розлучають батьків з дітьми": мер Маріуполя повідомив про депортацію до РФ майже 40 тисяч містян

У людей забирають українські документи.

Окупанти з Маріуполя депортували до Росії та "ДНР" майже 40 тисяч мирних мешканців.

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Таку цифру 2 квітня в ефірі національного телемарафону озвучив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Є така сумна статистика: майже 40 тисяч населення потрапили вже до "ДНР" або до РФ. На жаль, ми знаємо, що розлучають батьків з дітьми, приклад - наша лікарня Вишневського, де наші діти перебували на лікуванні, на адаптації. 17 дітей - не розуміємо, в якому напрямку, але поїхали з цієї лікарні, батьки евакуювалися в Запоріжжя", - сказав він.

За словами Бойченко, підрахунок депортованих людей ускладнений тим, що у людей забирають українські документи, про їхню долю дізнаються з російських баз.

Міський голова Маріуполя також зазначив, що за останній місяць з міста до підконтрольної уряду України території вивезли близько 100 тисяч людей.

"Зараз майже місяць триває евакуація. Ми не маємо автобусів взагалі, тому триває евакуація приватним транспортом, яка під обстрілами продовжується до сьогоднішнього дня. Без режиму тиші вже майже 100 тисяч населення потрапили до підконтрольної частини нашої держави", - наголосив Бойченко та додав, що ситуація в Маріуполі залишається надскладною.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 38-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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