У Мережі показали фото Маріуполя до і після війни

На світлинах зазнімковано проспект Миру.

У Мережі показали фото міста Маріуполь до і після повномаштабного вторгнення Росії до України.

На світлинах, які розмістили на офіційній сторінці міської ради в Telegram, зазнімковано проспект Миру. На першому "довоєнному" кадрі видно вечірнє гарне місто. На другому – розбомблене окупантами.

"Ще понад місяць тому маріупольці вільно гуляли центром міста. Де був яскравий драматичний театр та історичні будівлі. Сьогодні від фотографій проспекту Миру завмирає серце. Окупанти знищують наш Маріуполь. Розбомблюють інфраструктуру, історичні будови та житлові будинки, де ховаються жителі міста, жінки та діти. Проте мирний та затишний Маріуполь у серці кожного. І це вони ніколи не зможуть знищити. Ми переможемо і відбудуємо кожну вулицю та кожну будівлю! Маріуполь буде українським", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Він залишається закритим для в'їзду та дуже небезпечним до виїзду на власних автівках. У місті перебувають близько 160 тисяч людей.

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