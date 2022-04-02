Українських Героїв: у Празі перейменували вулицю біля посольства РФ

Залізничний міст, що неподалік дипвідомтсва, запропонували назвати ім’ям українського матроса Віталія Скакуна.

У чеському місті Прага вулиця, на якій розташоване посольство Російської Федерацації, змінила найменування. Відтепер дипломатичне відомство країни-агресорки розташоване на вулиці Українських героїв, 36.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс та додав ілюстрацію з Google-карти.

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"Ось така тепер офіційна адреса посольства мордору у Празі - Українських героїв, 36", - написав Перебийніс у Facebook.

Відомо, з ініціативою переіменування виступила мерія 6-го округу Праги.

Скрин з Google-мапи

Крім того, як пишуть місцеві ЗМІ, залізничний міст неподалік запропонували назвати ім’ям українського матроса Віталія Скакуна, який віддав власне життя заради України. На початку вторгнення РФ до України Скакун підірвав разом з собою Генічеський міст, щоб зупинити просування російської танкової колони.

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