Що таке зарин і в чому його небезпека

Що таке зарин і в чому його небезпека

Зарин — це створений людиною бойовий хімічний агент, який класифікується як нервово-паралітична речовина.

Росія може застосувати в Україні бойову отруйну речовину зарин. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО із посиланням на фахівців InformNapalm.

"Фахівці з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину (у воєнних цілях його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону", – повідомили у ЦПД.

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Нагадаємо, раніше у британській розвідці говорили, що Росія може планувати застосування хімічної чи біологічної зброї в Україні під чужим прапором.

Побоювання щодо такого сценарію висловлював також прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.

Гліб Репіч, кандидат хімічних наук, викладач хімії в Атмосферній школі пояснив, як розпізнати хімічну атаку і як він неї захиститися, пише Суспільне.

Що таке зарин

З розпізнаванням хімічної атаки є велика проблема, тому що сучасні хімічні атаки відрізняються від тих, які були під час Першої світової, коли люди наступали, а там клуби газу.

Зараз такого немає. Зарин — це нервово-паралітична речовина, це не газ, а речовина без кольору, без запаху, яка є леткою (Леткі органічні речовини – органічні речовини, які мають досить високий тиск пари за нормальних умов, щоб у значних концентраціях потрапляти у довкілля (приміщення, атмосферу).

Вона може вражати людину як при потраплянні безпосередньо на шкіру, так і при вдиханні випарів.

Ця речовина є смертельною — навіть потрапляння однієї маленької краплини на шкіру може бути достатньо для того, щоб людина померла.

Сигнал хімічної атаки — один гудок короткий, а другий довгий

Є декілька методів, факторів, за якими ви можете дізнатись про те, що почалась хімічна атака. По-перше, це сигнал хімічної атаки. Він такий як і сирена повітряної тривоги, тільки – один гудок короткий, а другий довгий.

По друге, треба розуміти, що сигнал хімічної тривоги подадуть тоді, коли вже буде виявлена хімічна атака. Коли підрозділи ДСНС або військові виявлять цю загрозу за допомогою газохімічних індексаторів.

Доставляється хімічна зброя за допомогою ракет (крилаті або балістичні), снарядів артилерійських, але вони відрізняються від звичайних. Звичайні вибухають сильно, руйнують будівлю і вбивають людей за рахунок вибуху. Хімічні ракети вибухають слабше. Звук вибуху слабкий, тому що вони створені не для руйнування, а для того, щоб розбризкети зарин у вигляді аерозолю. Тому характер вибухів теж може свідчити про те, що щось тут не так.

Масова загибель малих тварин, птахів і комах — ознака хімічної атаки

Третій важливий фактор - масова загибель малих тварин, птахів і комах, тому що ці тварини мають малу масу тіла і будуть гинути першими, ще до того, поки люди почнуть мати симптоми.

Останній фактор – масовий прояв ознак отруєння нервово-паралітичними речовинами у людей. Перша ознака, яка майже завжди виявляється – це міоз, звуження зіниць. Це відбувається, коли людина вдихає випари зарину. Друге – сіпання м'язів на тих ділянках тіла, куди потрапили найдрібніші частки зарину. Третє – загальна слабкість, млявість. Важливий фактор ще – сльозотеча, слиновиділення, течі з носа. Якщо це важке отруєння, то: втрата свідомості, піна з рота, зупинка дихання і смерть.

У першу чергу це ефективна зброя для знищення мирного населення, бо щільність військових не така, як була у попередні війни, немає як такої лінії фронту і таке інше.

Як захиститись

Якщо людина без захисту опиниться в епіцентрі ураження бойової хімічної речовини, то шансів вижити немає. Менш ніж за хвилину вона втратить свідомість, почнуться конвульсії і смерть.

Але якщо не потрапити в центр ураження, то вижити досить великі шанси. Головне — не опинитися на відкритій місцевості.

Ідеальний варіант – бомбосховище, штатне бомбосховище з системою фільтрації повітря, або метрополітен. Але навіть квартира може стати досить гарним прихистком під час хімічної атаки. Особливо якщо вона оснащена металопластиковими вікнами, які щільно закриваються. Під час хімічної атаки найкраще ізолювати себе від навколишнього середовища, щоб не дати можливості аерозолю і випарам зарину потрапити всередину. Тому у квартирі щільно закриваємо вікна, двері, герметизуємо всі щілини, закриваємо вентиляційні отвори і не користуємося кондиціонером.

Зарин важчий за повітря, тому ідеальний варіант, якщо ваша квартира на високих поверхах. Туди випари зарину потрапляють тільки в невеликій кількості.

Нагадаємо, 24 березня президент США Джо Байден пообіцяв відповісти в разі, якщо Росія застосує проти України хімічну зброю.