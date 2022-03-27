Что такое зарин и в чем его опасность

Что такое зарин и в чем его опасность

Зарин – это созданный человеком боевой химический агент, который классифицируется как нервно-паралитическое вещество.

Россия может применить в Украине боевое ядовитое вещество зарин. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО со ссылкой на специалистов InformNapalm.

"Специалисты из InformNapalm сообщают о возможном использовании зарина (в военных целях его применяют как боевое ядовитое вещество нервно-паралитического действия) в тех городах, где оккупанты не могут прорвать оборону", — сообщили в ЦПИ.

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Напомним, ранее в британской разведке говорили, что Россия может планировать применение химического или биологического оружия в Украине под чужим флагом.

Опасения по поводу такого сценария выражал также премьер Великобритании Борис Джонсон.

Глеб Репич, кандидат химических наук, преподаватель химии в Атмосферной школе объяснил, как распознать химическую атаку и как он будет ее защититься, пишет Суспільне.

Что такое зарин

С распознаванием химической атаки большая проблема, потому что современные химические атаки отличаются от тех, которые были во время Первой мировой, когда люди наступали, а там клубы газа.

Сейчас такого нет. Зарин — это нервно-паралитическое вещество, это не газ, а вещество без цвета, без запаха, которое является летучим, попадает в атмосферу).

Она может поражать человека как при попадании непосредственно на кожу, так и при вдыхании испарений.

Это вещество смертельное — даже попадание одной маленькой капли на кожу может быть достаточно для того, чтобы человек умер.

Сигнал химической атаки – один гудок короткий, а второй длинный

Есть несколько методов, факторов, по которым вы можете узнать, что началась химическая атака. Во-первых, это сигнал химической атаки. Он такой как и сирена воздушной тревоги, только один гудок короткий, а второй длинный.

Во вторых, следует понимать, что сигнал химической тревоги подадут тогда, когда уже будет обнаружена химическая атака. Когда подразделения ГСЧС или военные обнаружат эту угрозу с помощью газохимических индексаторов.

Доставляется химическое оружие с помощью ракет (крылатые или баллистические), артиллерийских снарядов, но они отличаются от обычных. Обычные взрываются сильно, разрушают здание и убивают людей за счет взрыва. Химические ракеты взрываются слабее. Звук взрыва слаб, потому что они созданы не для разрушения, а для того, чтобы разбрызгивать зарин в виде аэрозоля. Поэтому характер взрывов тоже может свидетельствовать о том, что здесь что-то не так.

Массовая гибель малых животных, птиц и насекомых — признак химической атаки

Третий важный фактор – массовая гибель малых животных, птиц и насекомых, потому что эти животные имеют малую массу тела и будут погибать первыми, еще до того, пока люди начнут иметь симптомы.

Последний фактор – массовое проявление признаков отравления нервно-паралитическими веществами у людей. Первый признак, который почти всегда проявляется – это миоз, сужение зрачков. Это происходит, когда человек вдыхает испарения зарина. Второе – подергивание мышц на тех участках тела, куда попали мельчайшие частицы зарина. Третье – общая слабость, вялость. Важный фактор еще – слезотечение, слюноотделение, течения из носа. Если это тяжелое отравление, то потеря сознания, пена изо рта, остановка дыхания и смерть.

В первую очередь это эффективное оружие для уничтожения мирного населения, ибо плотность военных не такая, как была в предыдущие войны, нет как таковой линии фронта и так далее.

Как защититься

Если человек без защиты окажется в эпицентре поражения боевого химического вещества, то шансов выжить нет. Менее чем через минуту он потеряет сознание, начнутся конвульсии и смерть.

Но если не попасть в центр поражения, то выжить достаточно большие шансы. Главное – не оказаться на открытой местности.

Идеальный вариант – бомбоубежище, штатное бомбоубежище с системой фильтрации воздуха или метрополитен. Но даже квартира может стать достаточно хорошим убежищем во время химической атаки. Особенно если она оснащена плотно закрывающимися металлопластиковыми окнами. Во время химической атаки лучше изолировать себя от окружающей среды, чтобы не дать возможности аэрозолю и испарениям зарина попасть внутрь. Поэтому в квартире плотно закрываем окна, двери, герметизируем все щели, закрываем вентиляционные проемы и не пользуемся кондиционером.

Зарин тяжелее воздуха, поэтому идеальный вариант, если ваша квартира на высоких этажах. Туда испарения зарина попадают только в небольшом количестве.

Напомним, 24 марта президент США Джо Байден пообещал ответить в случае, если Россия применит против Украины химическое оружие.