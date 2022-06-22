В Іспанії затримали боса впливового мафіозного угруповання "Ндрангета" - ЗМІ

Його вже затримували в Іспанії 2020-го, але тоді він зміг утекти.
У вівторок, 21 червня, в Іспанії заарештували боса калабрійської мафії "Ндрангета" Вітторіо Расо, який перебував у розшуку.
Про це пише ANSA.
За інформацією ЗМІ, Расо спіймали з фальшивими документами у місті Кастельдефельсі, Каталонія.
Боса "Ндрангети" розшукували за звинуваченнями в торгівлі наркотиками, вимаганні та інших злочинів.
"Ндрангета" – велике італійське організоване злочинне угруповання, яке базується в Калабрії – найбіднішій провінції Італії. Вона є однією з найбільш владних злочинних організацій у світі: дослідний інститут Eurispes оцінює його доходи за 2007 рік у 47 млрд євро.
Нагадаємо, в Іспанії боса мафії заарештували завдяки знімку Google Maps.
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