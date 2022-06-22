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Яка головна мета Росії у війні зараз: відповідь Міноборони

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Яка головна мета Росії у війні зараз: відповідь Міноборони

Фото: Associated Press

На сьогодні головною метою Росії у війні проти України залишається вихід її військ на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Серед цілей окупантів – подальше блокування морських комунікацій України в Чорному морі.

Про це речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник розповів на брифінгу 22 червня.

"Основною метою противника на даному етапі залишається вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей, утримання стійкості сухопутного коридору в тимчасово окупований Крим, а також блокування морських комунікацій України в північно-західній частині Чорного моря", – пояснив речник оборонного відомства.

Нагадаємо, Мотузяник також повідомляв, що російська армія має перевагу над українською в озброєнні. Так, на один постріл українських артилеристів припадає шість і більше пострілів противника.

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