ЄС тимчасово перейде на вугілля через дефіцит російського газу

ЄС тимчасово повернеться до використання вугільних електростанцій, аби компенсувати нестачу російського газу.
За словами Еліни Бардрам, виконавчої директорки з питань міжнародних справ і кліматичного фінансування при Єврокомісії, жорсткий ринок газу та різке зростання цін розпочали гонитву за альтернативними видами палива.
Про це пише Reuters.
"Незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до надзвичайної ситуації в ЄС. Ми спостерігаємо за вкрай грубими кроками адміністрації Путіна щодо різкого зниження постачання газу "Газпромом" і вживаємо вкрай важливих заходів, але всі ці заходи тимчасові", – зазначила Бардрам.
Представниця Єврокомісії наголосила, що Європа тимчасово шукатиме альтернативи російському газу, водночас використання вугілля в ЄС не означає відмову від довгострокових зобов’язань щодо зміни клімату.
Нагадаємо, Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола щодо санкцій проти РФ пропонує союзникам запровадити ембарго на російський газ.
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