ЄС тимчасово перейде на вугілля через дефіцит російського газу

ЄС тимчасово перейде на вугілля через дефіцит російського газу

ЄС тимчасово повернеться до використання вугільних електростанцій, аби компенсувати нестачу російського газу.

За словами Еліни Бардрам, виконавчої директорки з питань міжнародних справ і кліматичного фінансування при Єврокомісії, жорсткий ринок газу та різке зростання цін розпочали гонитву за альтернативними видами палива.

Про це пише Reuters.

"Незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до надзвичайної ситуації в ЄС. Ми спостерігаємо за вкрай грубими кроками адміністрації Путіна щодо різкого зниження постачання газу "Газпромом" і вживаємо вкрай важливих заходів, але всі ці заходи тимчасові", – зазначила Бардрам.

Представниця Єврокомісії наголосила, що Європа тимчасово шукатиме альтернативи російському газу, водночас використання вугілля в ЄС не означає відмову від довгострокових зобов’язань щодо зміни клімату.

Нагадаємо, Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола щодо санкцій проти РФ пропонує союзникам запровадити ембарго на російський газ.

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