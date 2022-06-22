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ЄС тимчасово перейде на вугілля через дефіцит російського газу

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ЄС тимчасово перейде на вугілля через дефіцит російського газу

Фото: Pexels

ЄС тимчасово повернеться до використання вугільних електростанцій, аби компенсувати нестачу російського газу.

За словами Еліни Бардрам, виконавчої директорки з питань міжнародних справ і кліматичного фінансування при Єврокомісії, жорсткий ринок газу та різке зростання цін розпочали гонитву за альтернативними видами палива.

Про це пише Reuters.

"Незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до надзвичайної ситуації в ЄС. Ми спостерігаємо за вкрай грубими кроками адміністрації Путіна щодо різкого зниження постачання газу "Газпромом" і вживаємо вкрай важливих заходів, але всі ці заходи тимчасові", – зазначила Бардрам.

Представниця Єврокомісії наголосила, що Європа тимчасово шукатиме альтернативи російському газу, водночас використання вугілля в ЄС не означає відмову від довгострокових зобов’язань щодо зміни клімату.

Нагадаємо, Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола щодо санкцій проти РФ пропонує союзникам запровадити ембарго на російський газ.

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