У Чорнобаївці підірвали авто колаборанта Турульова: подробиці (відео)

На Херсонщині невідомі підірвали авто намісника окупантів у Чорнобаївці.

За попередніми даними, спрацював фугас, а сам колаборант вижив.

Про підрив повідомляє "Оперативний ЗСУ".

"На Херсонщині підірвали автомобіль колаборанта Юрія Турульова, який став намісником окупантів у Чорнобаївці", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, спрацював фугасний снаряд.

За попередніми даними, сьогодні вранці по дорозі автомобіля колаборанта було закладено вибуховий пристрій. РосЗМІ пишуть, що "охоронці Турульова відреагували миттєво, чиновник отримав множинні легкі осколкові поранення та легку контузію". Допомогу йому надали на місці.

"Спрацював фугасний снаряд на повороті", - коментує інцидент сам Турульов.

Нагадаємо, що партизани на окупованих територіях зупиняють мобілізацію і змушують росіян користуватись гривнею.

Як повідомлялося, на Запоріжжі українські стрільці знищили кілька артилерійських систем російської армії: їм допомогли партизани. На ці свої поразки загарбники відповіли посиленням контролю на блокпостах та перевірками не лише приватних авто, а й громадського транспорту у Мелітополі.

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