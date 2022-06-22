СБУ запобігла розкраданню комплектувальних до літаків ЗСУ

Зловмисники намагалися незаконно реалізувати партію запчастин до авіадвигунів.

Служба безпеки України запобігла розкраданню комплектуючих до літаків Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"СБУ ліквідувала чергову загрозу обороноздатності нашої держави - схему присвоєння комплектувальних до бойових літаків на одному з держпідприємств в Одесі. Зловмисники намагалися незаконно реалізувати партію запчастин до авіадвигунів на загальну суму понад 10 млн грн", - йдеться у повідомленні.

За словами речника СБУ, схему організувало керівництво держпідприємства. Чиновники списували комплектувальні, як непридатні до використання, та складували їх у закритих приміщеннях заводу. Потім вони намагалися провести викрадений товар через фіктивну процедуру закупівлі під виглядом придбання нових запчастин та агрегатів.

Також повідомляється, що у Житомирській області накладено арешт на активи російського та білоруського промислових підприємств на суму понад 30 млн грн. Їх кінцевими бенефіціарами є представники кремлівських бізнес структур.

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Нагадаємо, керівник будівельної компанії привласнив 2 млн грн, призначених для реконструкції собору святого Юра у Львові.

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