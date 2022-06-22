До Києва доправили тіла ще 35 загиблих захисників Маріуполя

До Києва доправили тіла ще 35 загиблих захисників Маріуполя

До Києва доправили тіла ще 35 загиблих військовослужбовців з "Азовсталі" та інших районів Маріуполя.

Даних про те, скільки серед них бійців "Азову" та представників інших підрозділів, які загинули під час боїв за Маріуполь, наразі немає.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Патронатної служби полку "Азов" "Янголи Азову".

"До Києва щойно прибули ще 35 загиблих з "Азовсталі" та інших районів міста Маріуполь. Тіла полеглих знов будуть розподілені між моргами Київської обласної лікарні, Бучі та Вишгорода", - йдеться у дописі.

Зазначається, що загиблих українська сторона отримала в рамках обміну з противником, який відбувся в Запорізькій області.

21 червня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України поінформувало, що Україна повернула тіла ще 35 захисників. Передача тіл відбулася у Запорізькій області.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 119-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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