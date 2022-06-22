Трансферна бомба: "Баварія" оголосила про підписання зірки "Ліверпуля"

Сенегальський нападник Садіо Мане перейшов з англійського "Ліверпуля" до німецької "Баварії".

Мюнхенська "Баварія" офіційно представила форварда Садіо Мане в статусі нового гравця команди.

30-річний футболіст підписав з мюнхенцями контракт до літа 2025 року.

Як повідомляли ЗМІ, трансфер сенегальця обійшовся німецькому клубу в близько 32 мільйони євро без урахування бонусів. Зарплата Мане в "Баварії" становитиме 20 мільйонів євро до сплати податків.

"Ліверпуль" 2016 року придбав Мане із "Саутгемптона" за 41 млн євро. Разом з "мерсисайдцями" сенегальський нападник по разу став чемпіоном Англії, володарем Кубка Англії та Кубка ліги, переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА та Клубного чемпіонату світу.

У сезоні 2021/22 форвард забив 23 голи і віддав п'ять результативних передач у 51 матчі "червоних" у всіх турнірах.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що "Ліверпуль" за рекордну суму придбав у "Бенфіки" конкурента Яремчука.

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