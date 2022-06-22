На ринках України дешевшає черешня: які ціни

Сезон у розпалі - на ринках України дешевшає черешня.

Українські садівники змушені знижувати ціни і вже пропонують ці кісточкові помітно дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Зазначається, що причин зниження вартості є декілька. Зокрема, пропозиція черешні на ринку на сьогоднішній день є досить об'ємною. Крім того, покупці нерідко виявляються незадоволені якістю пропонованої продукції, що також негативно впливає на ціни.

В умовах, що склалися, великим садівницьким господарствам вдається відвантажувати черешню наразі не дорожче 25-45 грн/кг, що в середньому на 30% дешевше, ніж тижнем раніше.

Ще одним негативним фактором для садівників цього сезону став обмежений доступ до ринків реалізації. Як вже повідомлялося, основне виробництво черешні зосереджено у Запорізькій та Миколаївській областях, які на сьогоднішній день частково окуповані та практично не мають можливості відвантажувати свою продукцію в інші області.

Таким чином, ціни на черешню в Україні вже в середньому на 25% нижчі, ніж у другій половині червня 2021 року.

Зазначимо, порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, станом на початок червня коштувала 95 грн, що на 16,09% дорожче, порівняно з 24 лютого (81,84 грн).

Нагадаємо, окупанти надалі вивозять із Херсонської області до Криму зернові та овочі десятками тонн.

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