Німецькі журналісти з Bild потрапили під обстріл окупантів у Лисичанську (відео)

Німецькі журналісти з таблоїду Bild потрапили 22 червня під обстріл з боку російських військ на виїзді з Лисичанська. Окупанти обстріляли авто медійників.
Команда журналістів не постраждала, лише в авто вибите скло.
Про це повідомив журналіст Пол Ронцхаймер у Мережі.
"Ми щойно потрапили під обстріл на виході з Лисичанська, який майже оточений. Дякувати Богу, Гіоргос, Вадим і я не постраждали, в машині розбилося тільки одне скло", – йдеться в дописі.
"Росіяни активно атакували дорогу з міномета. До цього ми були всередині Лисичанська", – додав журналіст.
We just got under attack on our way out of #Lyssytschansk which is almost encircled. Thank god, Giorgos, Vadim and I are not injured, only one window of the car broke. Russians propaply attacked the road with Mortar. Before that we were inside Lyssytschansk. Soon more @BILD pic.twitter.com/Iw9h6MN7Gi— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) June 22, 2022
Нагадаємо, найскладнішою у війні є ситуація на сході України. Там окупанти готуються наступати на Слов'янськ та захопити Лисичанськ.
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