В Україні очне навчання почнеться в безпечних регіонах - Шкарлет

В Україні вчителі, які перебувають в безпечних регіонах, з вересня повернуться до очного навчання.
Викладати ж онлайн зможуть вчителя, які перебувають в небезпечних частинах України.
Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Так, учні та викладачі, чії школи зруйнували російські окупанти, перейдуть навчатися та працювати в найближчі навчальні заклади.
"Вчителі не мають статусу держслужбовця і мають права працювати онлайн. Однак при умові, що процес онлайн-навчання задекларований органами влади. Жодна дитина, чию школу зруйнували, не залишиться за межами освітнього процесу. Вчителі також мають бути працевлаштовані", – зазначив міністр.
Нагадаємо, що в Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій та в окупації.
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