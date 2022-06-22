В Україні очне навчання почнеться в безпечних регіонах - Шкарлет

В Україні очне навчання почнеться в безпечних регіонах - Шкарлет

В Україні вчителі, які перебувають в безпечних регіонах, з вересня повернуться до очного навчання.

Викладати ж онлайн зможуть вчителя, які перебувають в небезпечних частинах України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Так, учні та викладачі, чії школи зруйнували російські окупанти, перейдуть навчатися та працювати в найближчі навчальні заклади.

"Вчителі не мають статусу держслужбовця і мають права працювати онлайн. Однак при умові, що процес онлайн-навчання задекларований органами влади. Жодна дитина, чию школу зруйнували, не залишиться за межами освітнього процесу. Вчителі також мають бути працевлаштовані", – зазначив міністр.

Нагадаємо, що в Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій та в окупації.

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