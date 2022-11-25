Во сколько обойдется восстановление Мариуполя: архитектор описал планы

Архитекторы уже наработали проект восстановления Мариуполя, который может стоить в пределах приблизительных 12-18 млрд евро.

Об этом нидерландский архитектор, соучредитель коалиции Ro3kvit по восстановлению украинских городов Фулко Трефферс рассказал в интервью "Укринформу".

Он отметил, что все цифры по восстановлению Мариуполя пока достаточно приблизительны, ведь "трудно делать оценки еще и потому, что мы не знаем, что останется от Мариуполя".

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"Цифра, которую я слышал, – это 12-18 миллиардов евро. Но важно понимать, что самое лучшее не всегда является самым дорогим. Мы хотим создать оптимально функционирующий город", – сказал Трефферс.

Он сообщил, что уже наработан проект восстановления Мариуполя. Основная команда состоит из восьми-девяти мариупольцев, которые жили в городе еще в прошлом году, в детстве или работали там. Также в команду входят градостроители и экологи.

"Мы пытаемся понять, как город мог бы возродиться и что для этого нужно. Например, мы знаем, что существует по меньшей мере 10 тем, которые нам нужно разобрать. В частности, природа и экология, экономика и рабочие места, образование, спорт, культура... Нужно продумать мобильность, транспорт, аэропорт", – рассказал архитектор.

Он добавил, что формирование команды по восстановлению Мариуполя продолжается. За полгода собралось уже более 80 специалистов.

Напомним, в июле мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что восстановление города обойдется более чем в 14 млрд дол. и полное восстановление займет 7-10 лет.

Напомним, что Европарламент 24 ноября утвердил новый механизм помощи Украине на 2023 год на рекордную общую сумму в 18 млрд евро. В частности, эти деньги предусмотрены и на первоначальную поддержку послевоенной реконструкции Украины.

Что касается освобождения Мариуполя, это возможно уже к январю 2023 года – такой прогноз сделал генерал-лейтенант из США Бен Ходжес.

Судьба Мариуполя

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