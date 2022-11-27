"ПВО — это не о наступлениях": Подоляк высказался об инициативе Польши о передаче Patriot Украине

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал мудрой инициативу Польши, предложившую развернуть системы ПВО Patriot с украинской стороны границы.

Сообщение об этом появилось в Twitter Подоляка 27 ноября.

"ЗРК Patriot" и "эскалация" – слова, которые не могут быть совместимыми в одном предложении. ПВО – это не о наступлениях. Это исключительно о защите детей и мирного населения от ракетных ударов", — подчеркнул представитель ОП.

Поздравил Подоляк и надежды генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что немецкие системы ПВО помогут защитить дома, школы и больницы от российских ракет.

"Ждем решения Германии", — подчеркнул советник руководителя ОП.

Польская инициатива развернуть Patriot в Украине

После того, как в Польше недалеко от границы с Украиной рухнули ракеты, Германия предложила усилить ПВО системами Patriot. Варшава приняла это предложение от Берлина.

Позже премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил с идеей развернуть Patriot с украинской стороны границы. Поддержал это также президент Польши Анджей Дуда.

В свою очередь, руководитель МИД Германии Кристин Ламбрехт заявила, что возможность развернуть Patriot за пределами территории стран-членов НАТО нужно обсудить с другими членами Альянса.

Впоследствии представитель правительства Германии Кристине Гоффманн заявила, что ее государство обсуждает с союзниками по НАТО инициативу Польши.

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