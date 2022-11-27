"ПВО — это не о наступлениях": Подоляк высказался об инициативе Польши о передаче Patriot Украине

В ОП ожидают решения Германии.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал мудрой инициативу Польши, предложившую развернуть системы ПВО Patriot с украинской стороны границы.
Сообщение об этом появилось в Twitter Подоляка 27 ноября.
"ЗРК Patriot" и "эскалация" – слова, которые не могут быть совместимыми в одном предложении. ПВО – это не о наступлениях. Это исключительно о защите детей и мирного населения от ракетных ударов", — подчеркнул представитель ОП.
Поздравил Подоляк и надежды генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что немецкие системы ПВО помогут защитить дома, школы и больницы от российских ракет.
"Ждем решения Германии", — подчеркнул советник руководителя ОП.
Польская инициатива развернуть Patriot в Украине
После того, как в Польше недалеко от границы с Украиной рухнули ракеты, Германия предложила усилить ПВО системами Patriot. Варшава приняла это предложение от Берлина.
Позже премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил с идеей развернуть Patriot с украинской стороны границы. Поддержал это также президент Польши Анджей Дуда.
В свою очередь, руководитель МИД Германии Кристин Ламбрехт заявила, что возможность развернуть Patriot за пределами территории стран-членов НАТО нужно обсудить с другими членами Альянса.
Впоследствии представитель правительства Германии Кристине Гоффманн заявила, что ее государство обсуждает с союзниками по НАТО инициативу Польши.
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