УПЦ МП "поза законом": як і чому церкву можуть заборонити в Україні

Українська православна церква може опинитися поза законом в Україні - її перевірять на зв'язки з Московським патріархатом і підривну діяльність на користь спецслужб РФ.

РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій.

Крім того, пропонується:

Перевірити оновлений статут УПЦ "на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом".

Перевірити наявність правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Всім органам, до компетенції яких належить питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України.

Застосувати персональні санкції щодо людей, які беруть у цьому участь.

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 1 грудня наголосив, що Україна забезпечить духовну незалежність своїх громадян і нікому "не дозволить будувати імперію всередині української душі".

"На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів у тому, що варто подолати спокусу зла. Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави-агресорки діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями й послаблювати Україну зсередини", – зазначив Зеленський.

Можливість заборони Московського патріархату також прокоментував очільник Мінкультури Олександр Ткаченко:

"Хоча існують законодавчі складнощі, пов'язані з тим, в який спосіб підійти до заборони в Україні, я думаю, що внаслідок дискусії ми такий варіант знайдемо".

УПЦ заперечує зв'язки з Московським патріархатом

УПЦ МП продовжує стверджувати, що не має стосунку до РПЦ і патріарха Кирила, який відкрито підтримує війну і вбивства українців. У травні в київському монастирі у Феофанії УПЦ МП навіть зібралася на Собор, в якому заявила про нібито розрив з РПЦ. Водночас, митрополит Онуфрій не став офіційно оголошувати автокефалію. За півроку УПЦ МП так і не опублікувала свій статут, в якому має бути чітко зазначено, чи пов'язана конфесія з Москвою.

Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній заявляє, що де-факто зв'язок УПЦ МП з Москвою залишається, а де-юре Українська православна церква хоче уникнути закону, який покликаний перейменувати її, адже вона має свій керівний центр у країні-агресорці Росії.

Водночас чимало священнослужителів УПЦ МП підтримують російську агресію, а на окупованих територіях – відкрито співпрацюють з ворогом.

Рейд СБУ в єпархіях: що знайшли при обшуках

Рішенню РНБО передували обшуки в низці єпархій УПЦ МП по всій Україні. Так, обшуки відбулися на Вінниччині, Кіровоградщині, Закарпатті, в Чернівцях, Івано-Франківську, на Рівненщині, в Почаївській лаврі (Тернопільська область), Києво-Печерській лаврі. Під час обшуків правоохоронці знайшли, зокрема, багато пропагандистських матеріалів.

23 листопада, під час обшуків у Києво-Печерській лаврі та інших приміщеннях УПЦ МП правоохоронці знайшли мільйони готівки, проросійську літературу та сумнівних громадян Росії.

Також було повідомлено про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській лаврі співали про "матушку-Россию".

Співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії.

На Вінничині митрополиту однієї з єпархій УПЦ МП було повідомлено про підозру через розпалювання релігійної ворожнечі. Ймовірно, йдеться про вінницького митрополита Іонофана, в якого у жовтні СБУ провела обшуки. Джерела ТСН.ua серед правоохоронців повідомили, що Іонофан, за попередньою інформацією, свої проросійськи погляди висловлював і серед духовенства, і на службах.

Під час рейдів Служби безпеки України було виявлено брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. Більшість літератури – авторства російських діячів та видавництва російських друкарень.

На території Рівненсько-Острозької єпархії виявили приховану білоруську готівку та брошури із закликами до укладання миру з "братнім російським народом", прославляння "русской земли" та "русских солдат".

Своєю чергою, в Кремлі назвали ці обшуки "війною проти російського православ'я".

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