Є певні складнощі із забороною УПЦ (МП) в Україні - Мінкульт

Просуває проросійські наративи в Україні саме УПЦ МП, вважає міністр культури та інформаційної політики.

Заборонити Українську православну церкву Московського патріархату не так легко, є певні складнощі. Втім, у Міністерстві культири та інформаційної політики України впевнені, що це питання можна вирішити.

Про це розповів очільник Мінкультури Олександр Ткаченко в ефірі спільного телемарафону.

За словами міністра, просуває проросійські наративи в Україні саме УПЦ МП. Він додав, що зміни до статуту УПЦ (МП) дійшли до Мінкульту.

"Хоча існують законодавчі складнощі, пов'язані з тим, в який спосіб підійти до заборони в Україні, я думаю, що внаслідок дискусії ми такий варіант знайдемо", – стверджує Ткаченко.

Нагадаємо, 1 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради безпеки та оборони щодо заборони в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії. Глава держави доручив урядовцям у двомісячний термін розробити та внести на розгляд Верховнї Ради законопроєкти про обмеження і заборону релігійних організацій, які керуються РФ.

Цьому передували обшуки в низці єпархій УПЦ (МП) у всій Україні. Так, обшуки відбулися на Вінниччині, Кіровоградщині, Закарпатті, в Чернівцях, Івано-Франківську, на Рівненщині, в Почаївській лаврі (Тернопільська область), Києво-Печерській лаврі. Під час обшуків правоохоронці знайшли пропагандистські матеріали.

Церква на службі Кремля: чи реально позбутися УПЦ МП назавжди - "Нічна варта"

Читайте також: