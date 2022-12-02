На Буковині заборонили новорічну ілюмінацію: що відомо

Закож обмеження стосується освітлення вулиць під час комендантської години.

На Чернівецькій області заборонили використовувати новорічну ілюмінацію на будинках, парках, скверах, деревах, кущах та інших спорудах. Однак дозволена робота ілюмінацій, які живляться від джерел альтернативного електропостачання.

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

На Буковині також заборонено використання всіх зовнішнього освітлення під час комендантської години. Не стосується заборона вулично-дорожньої мережі та об'єктів критичної інфраструктури. Також обмежено освітлення зовнішньої реклами, розміщеної на фасадах будівель та споруд, спеціальних конструкціях, після завершення робочого часу.

Обмеження на території області діятимуть від 10 грудня до 25 січня 2023 року.

Нагадаємо, на території Полтавської області заборонено використання новорічної святкової ілюмінації.

Гірлянди, світлові декорації також забороно на території Київської області. Стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності.

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