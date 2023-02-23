Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Лукашенку більше не ввижається напад України "із чотирьох позицій"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1786
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Лукашенку більше не ввижається напад України "із чотирьох позицій"

Фото: Getty Images

Лукашенко "позитивно оцінює", що біля кордонів його країни немає ворожих військ, яких і не було ніколи.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко більше не бачить загрози з боку України. Він заявив, що не помічає концентрацію українських військ біля кордону РБ. 

Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю китайським ЗМІ, фрагменти якого опублікував телеграм-канал, наближений до його адміністрації. 

 "Поки, як останні дні показали, ні з території Польщі, ні з території Литви, тим більше України, концентрації військ для того, щоб втягнути нас у війну, ми не помічаємо. Ми це позитивно оцінюємо", - заявив він, додавши, що "СВО", насправді, війна, в Україні була неминуча. 

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його армія долучиться до російської війни в разі прямого нападу на Білорусь. Президент Зеленський застеріг відреагував на заяву білоруського диктатора і застеріг режим Лукашенка від такого вибору, нагадавши, що на владу Кремля після поразки у війні чекає трибунал і відшкодування.

Тим часом у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що Росія може окупувати Білорусь. Аналітики попередили, що НАТО має серйозно підготуватися до можливого сценарію. 

Розвідка. В голові у диктатора

Розвідка. В голові у диктатора

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1786
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація