Лукашенку більше не ввижається напад України "із чотирьох позицій"

Лукашенко "позитивно оцінює", що біля кордонів його країни немає ворожих військ, яких і не було ніколи.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко більше не бачить загрози з боку України. Він заявив, що не помічає концентрацію українських військ біля кордону РБ.

Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю китайським ЗМІ, фрагменти якого опублікував телеграм-канал, наближений до його адміністрації.

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"Поки, як останні дні показали, ні з території Польщі, ні з території Литви, тим більше України, концентрації військ для того, щоб втягнути нас у війну, ми не помічаємо. Ми це позитивно оцінюємо", - заявив він, додавши, що "СВО", насправді, війна, в Україні була неминуча.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його армія долучиться до російської війни в разі прямого нападу на Білорусь. Президент Зеленський застеріг відреагував на заяву білоруського диктатора і застеріг режим Лукашенка від такого вибору, нагадавши, що на владу Кремля після поразки у війні чекає трибунал і відшкодування.

Тим часом у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що Росія може окупувати Білорусь. Аналітики попередили, що НАТО має серйозно підготуватися до можливого сценарію.

Розвідка. В голові у диктатора

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