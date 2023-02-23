Лукашенку більше не ввижається напад України "із чотирьох позицій"

Лукашенко "позитивно оцінює", що біля кордонів його країни немає ворожих військ, яких і не було ніколи.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко більше не бачить загрози з боку України. Він заявив, що не помічає концентрацію українських військ біля кордону РБ.
Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю китайським ЗМІ, фрагменти якого опублікував телеграм-канал, наближений до його адміністрації.
"Поки, як останні дні показали, ні з території Польщі, ні з території Литви, тим більше України, концентрації військ для того, щоб втягнути нас у війну, ми не помічаємо. Ми це позитивно оцінюємо", - заявив він, додавши, що "СВО", насправді, війна, в Україні була неминуча.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його армія долучиться до російської війни в разі прямого нападу на Білорусь. Президент Зеленський застеріг відреагував на заяву білоруського диктатора і застеріг режим Лукашенка від такого вибору, нагадавши, що на владу Кремля після поразки у війні чекає трибунал і відшкодування.
Тим часом у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що Росія може окупувати Білорусь. Аналітики попередили, що НАТО має серйозно підготуватися до можливого сценарію.
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