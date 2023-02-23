"Будуть перти з усіх сторін": генерал-майор ЗСУ попередив про можливий масштабний наступ РФ

Генерал-майор Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни, вважає, що Росія має намір спробувати здійснити ще один масштабний наступ. Втім, на його думку, він буде для неї програшним.

Таку думку він озвучив в інтерв’ю "НикВести".

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"Це моя особиста думка. Я сподіваюсь, що він все-таки буде. Не треба цього лякатися, це дуже добре, якщо він буде. Ви маєте розуміти, що є правила війни. Нам, припустимо, щоб підірвати їх із місць, де вони зайняли оборону, треба мати в три рази більше особового складу, техніки. У нас немає цих ресурсів. Тому коли вони йдуть у наступ і ми організовуємо контрнаступ, ми прирівнюємо наші сили і нам так легше з ними воювати", — сказав Марченко.

За його припущеннями, росіяни спробують знову атакувати Україну з різних напрямків. Як він пояснив, масований наступ — типова тактика РФ, яку вона використовувала під час усіх своїх воєн.

"Однозначно він буде не лише на сході. Для того, щоб трохи розбавити наші сили, щоб ми не могли їх сконцентрувати саме на сході України. Вони будуть перти з усіх сторін. Скоріш за все, це буде так, як вони робили на початку. Але в них також закінчуються ресурси — як людські, так і технічні. Їм буде це тяжко зробити, — додав генерал-майор.

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Загосторення на півночі

Нагадаємо, 22 лютого, за даними Генштабу, на Харківщині посилилися ворожі ДРГ. Російські сили проводили розвідувально-диверсійну операцію на українсько-російському міжнародному кордоні, але українські військові вигнали ДРГ назад до РФ. А вже вранці наступного дня в оперативному командуванні "Північ" попередили про провокації Росії поблизу Чернігівщини. Там помітили ворожу техніку та окупантів, одягнених у піксель, схожий на форму ЗСУ.

Під вечір 23 лютого в ДПСУ зауважили, що посилюють заходи безпеки на кордоні з Білоруссю та Росією. Зокрема, будують та вдосконалюють систему інженерного облаштування державного кордону. Прикордонники пояснюють, що посилення кордону пов'язано з "теперішніми загрозами".

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