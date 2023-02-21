В Мариуполе раздаются взрывы: в домах дрожат окна

В Мариуполе слышны мощные взрывы вечером 21 февраля, от которых дрожат окна в жилищах людей.

Об этом информируют местные жители.

Так, взрывы слышны в районе металлургического комбината имени Ильича, в районе бассейна "Нептун", в Левобережном районе.

Местные жители сообщают, что от мощных взрывов в их домах тряслись окна. В автомобилях сработали сигнализации.

"Боже, как страшно!" – пишут местные жители в Сети.

Всего пока прогремели до 10 взрывов.

Напомним, в середине февраля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко информировал, что оккупанты увеличивают количество своих грузовиков с боеприпасами в Левобережном районе города. И именно там враг, вероятно, запланировал основную концентрацию своих тайников.

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