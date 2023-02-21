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Жданов объяснил разницу в артиллерии Запада и РФ

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
872
Время на прочтение
1 мин
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Жданов объяснил разницу в артиллерии Запада и РФ

Олег Жданов

Россия, скорее всего, применяет свои технологии в производстве оружия.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что западные современные образцы вооружений превосходят имеющиеся у РФ советские образцы.

Об этом шла речь во время youtube-эфира эксперта.

"Россия, скорее всего, применяет какие-то свои технологии. Западные стволы более крепкие и выдерживают больший настрел. Замена ствола может производиться только на ремонтных предприятиях. Что касается развития артиллерии, то я не скажу, что полевая артиллерия уходит в прошлое. Она останется для поддержки пехоты" в любом случае", — отметил Жданов.

Напомним, что оккупанты не могут изменить ситуацию в зоне боевых действий, отметил другой военный эксперт Александр Коваленко.

Ранее глава Кремля Путин заявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, предусматривающем ограничение ядерных вооружений.

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Дата публикации
Просмотры
872
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