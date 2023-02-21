"У нас есть своя формула мира": Зеленский – о плане Китая

Зеленский рассказал, что пока никакого документа о мирном урегулировании в Украине от КНР он не видел.

Китай пока не передал украинской стороне ни один официальный документ относительно своего "мирного плана".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Италии Джорджей Мелони.

Также читайте Зеленский предупредил об угрозе мировой войны, если Китай поддержит Россию

"Министр иностранных дел Кулеба мне сказал, что произошло неформальное общение, диалог с коллегой из Китая, и действительно сказал, что у них (Китая – Ред.) есть идея соответствующего документа или резолюции. Мне кажется, что наш документ и наша формула мира, которую мы предложили и которую поддержало большое количество государств... уже и мы ждем, что поддержат наши инициативы и 23 числа (февраля — Ред.), когда будет заседание ООН, голосование по соответствующей резолюции. Мне кажется, важно, чтобы была одна позиция. Но тем не менее, официально документа я никакого не видел", – сказал Зеленский.

По словам президента, Украина заинтересована, чтобы все государства, в том числе государства Африки, Индия, Китай также "были вовлечены в то, чтобы закончилась эта война", чтобы поддерживать "нашу справедливую формулу мира".

Напомним, в Пекине пообещали предоставить свой проект урегулирования войны в Украине.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что как только Китай его передаст, Киев тщательно изучит предложения и сделает выводы.

ТСН.ua собрал подробности и мнения экспертов по "мирному плану" Китая.

Читайте также: