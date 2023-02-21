"У нас є своя формула миру": Зеленський – про план Китаю

Зеленський розповів, що наразі ніякого документа щодо мирного врегулювання в Україні від КНР він не бачив.

Китай наразі не передав українській стороні жодного офіційного документа щодо свого "мирного плану".

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із прем'єркою Італії Джорджею Мелоні.

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"Міністр закордонних справ Кулеба мені сказав, що відбулося неформальне спілкування, діалог з колегою із Китаю, і дійсно сказав, що в них (Китаю - Ред.) є ідея відповідного документа або резолюції. Мені здається, що наш документ і наша формула миру, яку ми запропонували і яку підтримала велика кількість держав... уже й ми чекаємо, що підтримають наші ініціативи і 23 числа (лютого - Ред.), коли буде засідання ООН, голосування щодо відповідної резолюції. Мені здається, важливо, щоб була одна позиція. Але тим не менше, офіційно документа я ніякого не бачив", – сказав Зеленський.

За словами президента, Україна зацікавлена, аби всі держави, у тому числі держави Африки, Індія, Китай також "були залучені до того, щоб закінчилась ця війна", щоб підтримувати "нашу справедливу формулу миру".

Нагадаємо, у Пекіні пообіцяли представити свій проєкт врегулювання війни в Україні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що як тільки Китай його передасть, Київ ретельно вивчить пропозиції і зробить висновки.

ТСН.ua зібрав подробиці й думки експертів щодо "мирного плану" Китаю.

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