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Жданов пояснив різницю в артилерії Заходу та РФ

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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1588
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Жданов пояснив різницю в артилерії Заходу та РФ

Олег Жданов

Росія, найімовірніше, застосовує якісь свої технології у виробництві зброї.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що західні сучасні зразки озброєнь перевершують радянські зразки, які є у РФ.

Про це йшлося під час youtube-ефіру експерта.

"Росія, найімовірніше, застосовує якісь свої технології. Західні стволи міцніші і витримують більший настріл. Заміна ствола може проводитися лише на ремонтних підприємствах. Щодо розвитку артилерії, то я не скажу, що польова артилерія йде в минуле. Вона залишиться для підтримки піхоти в будь-якому разі", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, що окупанти не можуть змінити ситуацію в зоні бойових дій, зазначив інший військовий експерт Олександр Коваленко.

Раніше очільник Кремля Путін заявив, що РФ призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, який передбачає обмеження ядерних озброєнь.

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Перегляди
1588
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