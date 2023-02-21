У Маріуполі лунають вибухи: у будинках тремтять вікна

У Маріуполі чутно потужні вибухи ввечері 21 лютого, від яких тремтять вікна у помешканнях людей.

Про це інформують у мережі місцеві жителі.

Так, вибухи чутно в районі металургійного комбінату імені Ілліча, в районі басейну "Нептун", у Лівобережному районі.

Місцеві жителі повідомляють, що від потужних вибухів у їхніх помешканнях тряслися вікна. В автомобілях спрацювали сигналізації.

"Боже, як страшно!" – пишуть місцеві мешканці в Мережі.

Загалом поки пролунали до 10 вибухів.

Нагадаємо, в середині лютого радник мера Маріуполя Петро Андрющенко інформував, що окупанти збільшують кількість своїх вантажівок з боєприпасами у Лівобережному районі міста. І саме там ворог, ймовірно, запланувавосновну концентрацію своїх схованок.

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