У Маріуполі лунають вибухи: у будинках тремтять вікна

Звуки вибухів чутно в різних районах міста.
У Маріуполі чутно потужні вибухи ввечері 21 лютого, від яких тремтять вікна у помешканнях людей.
Про це інформують у мережі місцеві жителі.
Так, вибухи чутно в районі металургійного комбінату імені Ілліча, в районі басейну "Нептун", у Лівобережному районі.
Місцеві жителі повідомляють, що від потужних вибухів у їхніх помешканнях тряслися вікна. В автомобілях спрацювали сигналізації.
"Боже, як страшно!" – пишуть місцеві мешканці в Мережі.
Загалом поки пролунали до 10 вибухів.
Нагадаємо, в середині лютого радник мера Маріуполя Петро Андрющенко інформував, що окупанти збільшують кількість своїх вантажівок з боєприпасами у Лівобережному районі міста. І саме там ворог, ймовірно, запланувавосновну концентрацію своїх схованок.
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