В центре Мариуполя прогремел взрыв: исчезли связь и Интернет

Взрывы в захваченном врагом городе раздаются уже второй раз за день.

В центре Мариуполя прогремел взрыв днем 23 февраля, после которого в городе частично исчезла связь и Интернет.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Взрыв. Прилет. Опять. Хорошо. Фиксируем частично исчезновение связи и инета после взрыва", – говорится в заявлении.

Андрющенко добавил, что локализация взрыва – центр, а конкретное место еще уточняется.

"Вечер перестает будет томным…" – заинтриговал советник городского головы.

Заметим, что ранее в этот же день в Мариуполе прогремели несколько взрывов в районе металлургического комбината имени Ильича.

В том же районе звуки взрывов были слышны и в ночь на 23 февраля, и вечером 21 февраля.

А 22 февраля детонация произошла на вражеском складе с боеприпасами в Мариуполе.

Дети и война, российские ДРГ на Харьковщине, взрывы в оккупированном Мариуполе – новости 23 февраля

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