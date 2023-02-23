У центрі Маріуполя прогримів вибух: зникли зв’язок та Інтернет

Вибухи в захопленому ворогом місті лунають вже вдруге за день.
У центрі Маріуполя пролунав вибух вдень 23 лютого, після якого в місті частково зник зв’язок та Інтернет.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Вибух. Прильот. Знов. Хорошо. Фіксуємо частково зникнення зв'язку та інету після вибуху", – йдеться в заяві.
Андрющенко додав, що локалізація вибуху – центр, а конкретне місце ще уточнюється.
"Вечір перестає буде томним…" – заінтригував радник міського голови.
Зауважимо, що раніше цього ж дня у Маріуполі пролунали кілька вибухів у районі металургійного комбіната імені Ілліча.
В тому ж районі звуки вибухів було чутно і в ніч проти 23 лютого, і ввечері 21 лютого.
А 22 лютого детонація сталася на ворожому складі з боєприпасами в Маріуполі.
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