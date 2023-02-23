Динамо – Ауда: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Дивіться черговий спаринг "біло-синіх" на зимових зборах.

У четвер, 23 лютого, київське "Динамо" проведе черговий контрольний поєдинок на тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Мірчі Луческу стане представник найсильнішого дивізіону Латвії – "Ауда" з міста Кекава.

Зустріч відбудеться на арені Mardan Stadium. Початок гри – о 16:00 за київським часом.

До вашої уваги пряма відеотрансляція спарингу між "Динамо" та "Аудою".

Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.

Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем". Гра відбудеться у суботу, 4 березня. Початок – о 13:00.

Читайте також:

Ренн – Шахтар: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи

Дніпро-1 – АЕК Ларнака: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу