Динамо – Ауда: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

В четверг, 23 февраля, киевское "Динамо" проведет очередной контрольный поединок на тренировочных сборах в Турции.

Соперником команды Мирчи Луческу станет представитель сильнейшего дивизиона Латвии – "Ауда" из города Кекава.

Встреча пройдет на арене Mardan Stadium. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция спарринга между "Динамо" и "Аудой".

Первую часть сезона "Динамо" завершило на третьем месте в УПЛ, набрав 30 очков после 15 матчей. На международной арене киевляне простились с еврокубками, заняв последнее место в группе Лиги Европы.

Свой следующий официальный матч "бело-синие" проведут в рамках чемпионата Украины с "Ингульцом". Игра состоится в субботу, 4 марта. Начало – в 13:00.

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