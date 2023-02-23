У Міноборони назвали 10 перемог України за рік повномасштабної війни

Водночас у відомстві поінформували про наступ окупантів на сході: цілодобові атаки та напружена ситуація.

У Міноборони України назвали 10 перемог держави за рік повномасштабного вторгнення Росії та наголосили, що ворогу не вдалося захопити ні море, ні повітря, ні навіть утримати захоплені на початку території.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в Мережі.

"росії не вдалося захопити ні море, ні повітря, ні навіть утримати ті території, які на початках вдалося загарбати. кремль не зміг досягти стратегічного успіху на жодному з напрямків", – йдеться в заяві посадовиці.

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Вона додала, що українці вистояли завдяки силі духу народу та безпрецедентній підтримці цивілізованого світу.

Маляр зауважила, що українцям "вдалося стримати ворога протягом цього року, тому що Міноборони шукало і купувало зброю по всьому світу".

Заступниця міністра назвала 10 перемог України за останній рік:

Успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова у лютому-квітні 2022 року; Масовий спротив цивільних російським військах на тимчасово захоплених територіях; Вигнання окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини у березні-квітні 2022 року; Знищення флагмана Чорноморського флоту РФ, ракетного крейсера "Москва" у квітні 2022 року; Вигнання ворога з острова Зміїний у червні 2022 року; Знищення системи логістики російських військ на півдні та сході України у червні-серпні 2022 року; Вигнання окупантів з Харківщини у вересні-жовтні 2022 року; Вигнання загарбників з Херсонщини у вересні-жовтні 2022 року; Успішні дії української системи ППО у жовтні 2022-лютому 2023 року; Стримування ворожого наступу на сході України у грудні 2022-лютому 2023 року.

"На Сході триває наступ ворога. Цілодобові атаки. Ситуація напружена. Наші воїни не дають окупантам досягнути поставлених цілей та завдають дуже серйозних втрат", – резюмувала Маляр.

Нагадаємо, напередодні очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов назвав три найбільші перемоги України на цьому етапі війни. Йдеться про вигнання російської армії з Київського напрямку, дії українських військ на Харківському напрямку та повернення контролю над Херсоном.

Зауважимо, за оцінками екскомандувача військ США в Європі, генерала Бена Годжеса, контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже навесні. Такий самий прогноз давав раніше і Буданов, який анонсував цей контрнаступ по всій території України.

Голова української військової розвідки також вважає, що є всі шанси для закінчення війни влітку 2023 року – разом з поверненням усіх територій та виходом на кордони 1991 року.

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