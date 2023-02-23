В Минобороны назвали 10 побед Украины за год полномасштабной войны

В то же время в ведомстве проинформировали о наступлении окупантов на востоке: круглосуточные атаки и напряженная ситуация.

В Минобороны Украины назвали 10 побед государства за год полномасштабного вторжения России и отметили, что врагу не удалось захватить ни море, ни воздух, ни даже удержать захваченные в начале территории.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в Сети.

"россии не удалось захватить ни море, ни воздух, ни даже удержать те территории, которые в начале удалось захватить. кремль не смог достичь стратегического успеха ни на одном из направлений", — говорится в заявлении чиновницы.

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Она добавила, что украинцы выстояли благодаря силе духа народа и беспрецедентной поддержке цивилизованного мира.

Маляр отметила, что украинцам "удалось сдержать врага в течение этого года, потому что Минобороны искало и покупало оружие по всему миру".

Замминистра назвала 10 побед Украины за последний год:

Успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова в феврале-апреле 2022 года; Массовое сопротивление гражданских руссийским войскам на временно захваченных территориях; Изгнание окупантов из Киевщины, Черниговщины и Сумщины в марте-апреле 2022 года; Уничтожение флагмана Черноморского флота РФ, ракетного крейсера "Москва" в апреле 2022 года; Изгнание врага с острова Змеиный в июне 2022 года; Уничтожение системы логистики российских войск на юге и востоке Украины в июне-августе 2022 года; Изгнание окупантов из Харьковщины в сентябре-октябре 2022 года; Изгнание захватчиков из Херсона в сентябре-октябре 2022 года; Успешные действия украинской системы ПВО в октябре 2022-феврале 2023 года; Сдерживание вражеского наступления на востоке Украины в декабре 2022-феврале 2023 года.

"На Востоке продолжается наступление врага. Круглосуточные атаки. Ситуация напряженная. Наши воины не дают оккупантам достичь поставленных целей и наносят очень серьезные потери", — резюмировала Маляр.

Напомним, накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал три самых больших победы Украины на этом этапе войны. Речь идет об изгнании российской армии с Киевского направления, действиях украинских войск на Харьковском направлении и возвращении контроля над Херсоном.

Заметим, по оценкам экс-командующего войсками США в Европе, генерала Бена Ходжеса, контрнаступление ВСУ может начаться уже весной. Такой же прогноз давал ранее и Буданов, анонсировавший это контрнаступление по всей территории Украины.

Глава украинской военной разведки также считает, что есть все шансы для окончания войны летом 2023 года — вместе с возвращением всех территорий и выходом на границы 1991 года.

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