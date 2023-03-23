Оборона Бахмута: військовий розповів про досягнення ЗСУ

В Бахмуті Донецької області бійці Збройних сил України перейшли до "активної оборони", щоб не дозволяти ворогу проводити наступальні операції.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів майор ЗСУ, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

"Наступальний потенціал у ворога скінчується, їм надзвичайно складно зараз просуватися. В першу чергу це пов'язано з тим, що вони понесли величезні втрати під час спроб наступу. Також це відбулось через те, що абсолютно всім підрозділам, які знаходяться тут, стоїть задача не тільки сидіти в глухій обороні. Вже деякий час всі бригади і військові частини знаходяться в активній обороні. Ми не просто сидимо, намагаємося рухатися вперед, наносити ворогу ураження, "кусати" його, де є така можливість, тим самим, не даючи змоги зібратися і проводити власні наступальні дії", - заявив військовий.

Фото: Deepstatemap

Як зазначив Жорін, наступальний потенціал росіян потроху скінчується, проте на Бахмутському напрямку "не стало набагто легше, бої йдуть щодня на кожній позиції - і в самому місті, і навколо".

"Але просунутися, досягти суттєвого успіху, ворог вже декілька днів не може", - додав він.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що в боях за Бахмут задіяні здебільшого найманці ПВК "Вагнер", які "втрачають значні сили та видихаються".

Президент України Володимир Зеленський 22 березня відвідав Бахмутський напрямок, подякував бійцям за хоробрість і вручив державні нагороди. Він пообіцяв окупантам відповідь на кожен удар по українських містах.

Тим часом, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин попередив міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що ЗСУ наприкінці березня готують широкомасштабний наступ у районі Бахмута і заявив про загрозу оточення своїх найманців.

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