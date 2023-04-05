Мужчина похитил 4-летнюю девочку, чтобы играть ею, как куклой

В среду, 5 апреля, 37-летнего Теренса Келли, который похитил четырехлетнюю девочку в Западной Австралии и держал ее в плену 18 дней, приговорили к 13,5 годам заключения.

Об этом сообщает BBC.

Этот мужчина похитил ребенка из палатки в кемпинге, где она отдыхала вместе с родителями. Свое преступление Келли, принадлежащее к аборигенной общине Австралии, совершил бесшумно, родные заметили исчезновение только на следующее утро. Родители увидели, что детского спальника нет, а молния палатки открыта.

Как оказалось, похититель увез девочку в 75 км от места совершения кражи в свой дом, где держал ее запертой в спальне. Операция по поиску похищенного ребенка длилась 18 дней.

После ареста мужчина рассказал на слушаниях, что девочка плакала, когда оставалась одна, из-за чего он несколько раз ударил ее. Чтобы ребенок не привлекал внимание, плача о матери, он громко включал радио.

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Оказалось, что 37-летний злоумышленник страдает серьезным расстройством личности, и он употреблял наркотики в ночь, когда похитил ребенка.

Психиатр, консультировавший суд по этому делу, сказал, что Келли по недосмотру в детстве создал "фантазийный мир" с существованием нескольких воображаемых детей от разных женщин. Он чувствовал эйфорию, когда "осуществил свою фантазию" о маленькой девочке, которую можно одевать и играть с ней, как с куклой.

Главный судья окружного суда Западной Австралии назвал действия преступника "самыми серьезными".

"Это не случай заманивания ребенка, что было бы достаточно серьезным, но забрать четырехлетнюю девочку из семейной палатки посреди ночи, когда ее родители считали, что она в безопасности, вызывает еще большее беспокойство", — сказал он.

Право подать ходатайство о помиловании осужденный получит через 11 лет.

Напомним, в Польше 39-летняя женщина и 17-летний парень похитили из супермаркета 14-летнюю девушку. Ее изнасиловали, побрили голову и выщипали брови и снимали расправу на видео.

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