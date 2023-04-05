Чоловік викрав 4-річну дівчинку, щоб гратися нею, як лялькою

У середу, 5 квітня, 37-річного Теренса Келлі, який викрав чотирирічну дівчинку в Західній Австралії та тримав її в полоні 18 днів, засудили до 13,5 років ув'язнення.

Про це повідомляє ВВС.

Цей чоловік викрав дитину із намету у кемпінгу, де вона відпочивала разом із батьками. Свій злочин Келлі, який належить до аборигенної громади Австралії, здійснив безшумно, рідні помітили зникнення лише наступного ранку. Батьки побачили, що дитячого спальника немає, а блискавка намету відкрита.

Як виявилося, викрадач відвіз дівчинку за 75 км від місця скоєння крадіжки до свого будинку, де тримав її замкненою в спальні. Операція з пошуку викраденої дитини тривала 18 днів.

Після арешту чоловік розповів на слуханнях, що дівчина плакала, коли залишалася одна, через що він “кілька разів вдарив її”. Щоб дитина не привертала увагу, плачучи за мамою, він голосно вмикав радіо.

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Виявилося, що 37-річний зловмисник страждає на серйозний розлад особистості, і він вживав наркотики в ніч, коли викрав дитину.

Психіатр, який консультував суд у цій справі, сказав, що Келлі через недогляд у дитинстві створив “фантазійний світ” з існуванням кількох уявних дітей від різних жінок. Він відчував ейфорію, коли “здійснив свою фантазію” про маленьку дівчинку, яку можна одягати та гратися з нею, як з лялькою.

Головний суддя окружного суду Західної Австралії назвав дії злочинця “найсерйознішими”.

“Це не випадок заманювання дитини, що було б досить серйозним, але забрати чотирирічну дівчинку з сімейного намету посеред ночі, коли її батьки вважали, що вона в безпеці, викликає ще більше занепокоєння”, — сказав він.

Право подати клопотання про помилування засуджений отримає через 11 років.

Нагадаємо, у Польщі 39-річна жінка та 17-річний хлопець викрали з супермаркету 14-річну дівчину. Її зґвалтували, поголили голову та вищипали брови і знімали розправу на відео.

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