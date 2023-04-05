ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52

Українські захисники у середу, 5 квітня, збили російський вертоліт Ка-52.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На східному фронті наші воїни знищили російський вертоліт Ка-52. Вистоїмо і переможемо!", - йдеться у повідомленні.

Наразі Генштаб не повідомив подробиць збиття військового вертольоту окупаційної армії. Вартість одного такого гелікоптера становить 16 мільйонів доларів.

Станом на 5 квітня 2023 року втрати російської окупаційної армії у війні проти України становлять:

особового складу - близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано,

танків / tanks ‒ 3629 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7005 (+6) од,

артилерійських систем - 2707 (+10) од,

РСЗВ - 532 (+4) од,

засоби ППО - 280 (+0) од,

літаків - 306 (+0) од,

гелікоптерів - 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2283 (+6),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5573 (+11) од,

спеціальна техніка - 299 (+1).

Нагадаємо, українські воїни з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили два новітні російські вертольоти Ка-52 "Алігатор" з протитанкового ракетного комплексу українського виробництва "Скіф/Стугна-П".

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