ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52

Окупанти втратили вертоліт на східному напрямку.
Українські захисники у середу, 5 квітня, збили російський вертоліт Ка-52.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На східному фронті наші воїни знищили російський вертоліт Ка-52. Вистоїмо і переможемо!", - йдеться у повідомленні.
Наразі Генштаб не повідомив подробиць збиття військового вертольоту окупаційної армії. Вартість одного такого гелікоптера становить 16 мільйонів доларів.
Станом на 5 квітня 2023 року втрати російської окупаційної армії у війні проти України становлять:
- особового складу - близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано,
- танків / tanks ‒ 3629 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7005 (+6) од,
- артилерійських систем - 2707 (+10) од,
- РСЗВ - 532 (+4) од,
- засоби ППО - 280 (+0) од,
- літаків - 306 (+0) од,
- гелікоптерів - 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2283 (+6),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5573 (+11) од,
- спеціальна техніка - 299 (+1).
Нагадаємо, українські воїни з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили два новітні російські вертольоти Ка-52 "Алігатор" з протитанкового ракетного комплексу українського виробництва "Скіф/Стугна-П".
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