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ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52

Фото: facebook.com/128brigade

Окупанти втратили вертоліт на східному напрямку.

Українські захисники у середу, 5 квітня, збили російський вертоліт Ка-52. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

"На східному фронті наші воїни знищили російський вертоліт Ка-52. Вистоїмо і переможемо!", - йдеться у повідомленні. 

Наразі Генштаб не повідомив подробиць збиття військового вертольоту окупаційної армії. Вартість одного такого гелікоптера становить 16 мільйонів доларів. 

Станом на 5 квітня 2023 року втрати російської окупаційної армії у війні проти України становлять: 

  • особового складу - близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків / tanks ‒ 3629 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7005 (+6) од,
  • артилерійських систем - 2707 (+10) од,
  • РСЗВ - 532 (+4) од,
  • засоби ППО - 280 (+0) од,
  • літаків - 306 (+0) од,
  • гелікоптерів - 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2283 (+6),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5573 (+11) од,
  • спеціальна техніка - 299 (+1).

Нагадаємо, українські воїни з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили два новітні російські вертольоти Ка-52 "Алігатор" з протитанкового ракетного комплексу українського виробництва "Скіф/Стугна-П".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1659
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