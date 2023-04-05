Резніков анонсував 11-ту зустріч у форматі "Рамштайн": що обговорюватимуть

Одинадцяте засідання контактної групи щодо питань оборони України має відбутись на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Про це заявив голова Міністерства оборони України Олексій Резніков, інформує Радіо Свобода.

"Це буде одинадцятий "Рамштайн", він відбудеться на базі Рамштайн", - сказав очільник Міноборони.

Міністр зазначив, що пріоритетом під час нової зустрічі лишатиметься поставка систем протиповітряної оборони. Також Україна потребує броньованої техніки та снарядів для важкої артилерії. Крім того, під час засідання будуть розглядатись поставки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), дронів й антидронів.

Резніков не назвав точну дату проведення нового засідання на авіабазі Рамштайн.

На питання щодо постачань Україні літаків F-16, Резніков зазначив, що це "найскладніша і найдорожча система, яка потребує обслуговування".

"Усі рахують гроші. Рахують гроші своїх платників податків. Відповідно, ухвалити рішення надати нам літаки — означає, що всі країни мають бути готовими дати літаки, із запчастинами та обслуговуванням. І йтиметься вже не про сотні мільйонів допомоги, а про мільярди. Треба віддати належне нашим партнерам — якщо вони приймають рішення, то дуже відповідально", - пояснив Резніков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща незабаром передасть українським Збройним силам ще чотири винищувачі МіГ-29. Наразі Україна отримала від Варшави чотири бойові літаки.

Крім того, ми раніше інформували, що у НАТО вважають, що росіяни намагаються компенсувати низьку якість у техніці та командуванні у боях за Бахмут на Донеччині кількістю "гарматного мʼяса".

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