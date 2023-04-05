Резников анонсировал 11-ю встречу в формате "Рамштайн": что будут обсуждать

Одиннадцатое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины должно состояться на авиабазе Рамштайн в Германии.

Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников, передает Радио Свобода.

"Это будет одиннадцатый "Рамштайн", он состоится на базе Рамштайна", — сказал глава Минобороны.

Министр отметил, что приоритетом во время новой встречи будет оставаться поставка систем противовоздушной обороны. Также Украина нуждается в бронированной технике и снарядах для тяжелой артиллерии. Кроме того, во время заседания будут рассматриваться поставки средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дронов и антидронов.

Резников не назвал точную дату проведения нового заседания на авиабазе Рамштайна.

На вопрос по поставкам Украине самолетов F-16, Резников отметил, что это "самая сложная и дорогая система, требующая обслуживания".

"Все считают деньги. Считают деньги своих налогоплательщиков. Соответственно, принять решение предоставить нам самолеты — значит, что все страны должны быть готовы дать самолеты, с запчастями и обслуживанием. И речь будет уже не о сотнях миллионов помощи, а о миллиардах. Надо отдать должное нашим партнерам — если они принимают решение, то очень ответственно", — пояснил Резников.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша вскоре передаст украинским Вооруженным силам еще четыре истребителя МиГ-29. В настоящее время Украина получила от Варшавы четыре боевых самолета.

Кроме того, мы ранее информировали, что в НАТО считают, что россияне пытаются компенсировать низкое качество в технике и командовании в боях за Бахмут на Донетчине количеством "пушечного мяса" .

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