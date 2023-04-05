ВСУ сбили российский вертолет Ка-52

Оккупанты потеряли вертолет на восточном направлении.
Украинские защитники в среду, 5 апреля, сбили российский вертолет Ка-52.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"На восточном фронте наши воины уничтожили российский вертолет Ка-52. Выстоим и победим!", — говорится в сообщении.
Генштаб не сообщил подробностей сбивания военного вертолета оккупационной армии. Стоимость одного такого вертолета составляет 16 миллионов долларов.
По состоянию на 5 апреля 2023 г. потери российской оккупационной армии в войне против Украины составляют:
- личного состава — около 176 240 (+550) человек ликвидировано,
- танков/tanks ‒ 3629 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7005 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 2707 (+10) ед,
- РСЗО — 532 (+4) ед,
- средства ПВО — 280 (+0) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2283 (+6),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5573 (+11) ед,
- специальная техника – 299 (+1).
Напомним, украинские воины из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили два новейших российских вертолета Ка-52 "Аллигатор" из противотанкового ракетного комплекса украинского производства "Скиф/Стугна-П".
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