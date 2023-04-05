ВСУ сбили российский вертолет Ка-52

Украинские защитники в среду, 5 апреля, сбили российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На восточном фронте наши воины уничтожили российский вертолет Ка-52. Выстоим и победим!", — говорится в сообщении.

Генштаб не сообщил подробностей сбивания военного вертолета оккупационной армии. Стоимость одного такого вертолета составляет 16 миллионов долларов.

По состоянию на 5 апреля 2023 г. потери российской оккупационной армии в войне против Украины составляют:

личного состава — около 176 240 (+550) человек ликвидировано,

танков/tanks ‒ 3629 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 7005 (+6) ед,

артиллерийских систем — 2707 (+10) ед,

РСЗО — 532 (+4) ед,

средства ПВО — 280 (+0) ед,

самолетов — 306 (+0) ед,

вертолетов — 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2283 (+6),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5573 (+11) ед,

специальная техника – 299 (+1).

Напомним, украинские воины из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили два новейших российских вертолета Ка-52 "Аллигатор" из противотанкового ракетного комплекса украинского производства "Скиф/Стугна-П".

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