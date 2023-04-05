Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ сбили российский вертолет Ка-52

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2881
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ сбили российский вертолет Ка-52

Фото: facebook.com/128brigade

Оккупанты потеряли вертолет на восточном направлении.

Украинские защитники в среду, 5 апреля, сбили российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На восточном фронте наши воины уничтожили российский вертолет Ка-52. Выстоим и победим!", — говорится в сообщении.

Генштаб не сообщил подробностей сбивания военного вертолета оккупационной армии. Стоимость одного такого вертолета составляет 16 миллионов долларов.

По состоянию на 5 апреля 2023 г. потери российской оккупационной армии в войне против Украины составляют:

  • личного состава — около 176 240 (+550) человек ликвидировано,
  • танков/tanks ‒ 3629 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7005 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 2707 (+10) ед,
  • РСЗО — 532 (+4) ед,
  • средства ПВО — 280 (+0) ед,
  • самолетов — 306 (+0) ед,
  • вертолетов — 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2283 (+6),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5573 (+11) ед,
  • специальная техника – 299 (+1).

Напомним, украинские воины из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили два новейших российских вертолета Ка-52 "Аллигатор" из противотанкового ракетного комплекса украинского производства "Скиф/Стугна-П".

Читайте также:

В Москве разбился военный вертолет Ка-52

В Москве разбился военный вертолет Ка-52

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2881
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация