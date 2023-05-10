У Путина попытались оправдать "бегство" Лукашенко из Москвы

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не остался на завтрак с лидерами стран СНГ в Кремле 9 мая из-за необходимости отъезда в Минск.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

"Как Вы понимаете, было бы крайне некорректно мне что-то говорить о здоровье Александра Григорьевича. Он был вместе с нами, он разделил с нами радость Дня Победы. Мы очень благодарны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу за то, что он нашел такую возможность", – сказал Песков.

Он отметил, что у Лукашенко якобы "были меры, связанные с Днем Победы, и в Минске, поэтому ему нужно было быстрее уехать".

Заметим, что в тот день самопровозглашенный президент Беларуси впервые за многие годы не выступил с речью в Минске.

"Побег" Лукашенко после парада в Москве

Лукашенко после парада 9 мая в Москве не явился на обеде президента РФ Владимира Путина с лидерами других государств. Как сообщили пропагандисты, самопровозглашённому лидеру Беларуси стало плохо, и он покинул российскую столицу. Также сообщалось, что в последнюю неделю Лукашенко якобы серьезно заболел.

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