У Путина попытались оправдать "бегство" Лукашенко из Москвы

Песков не захотел комментировать состояние здоровья белорусского диктатора.
Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не остался на завтрак с лидерами стран СНГ в Кремле 9 мая из-за необходимости отъезда в Минск.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
"Как Вы понимаете, было бы крайне некорректно мне что-то говорить о здоровье Александра Григорьевича. Он был вместе с нами, он разделил с нами радость Дня Победы. Мы очень благодарны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу за то, что он нашел такую возможность", – сказал Песков.
Он отметил, что у Лукашенко якобы "были меры, связанные с Днем Победы, и в Минске, поэтому ему нужно было быстрее уехать".
Заметим, что в тот день самопровозглашенный президент Беларуси впервые за многие годы не выступил с речью в Минске.
"Побег" Лукашенко после парада в Москве
Лукашенко после парада 9 мая в Москве не явился на обеде президента РФ Владимира Путина с лидерами других государств. Как сообщили пропагандисты, самопровозглашённому лидеру Беларуси стало плохо, и он покинул российскую столицу. Также сообщалось, что в последнюю неделю Лукашенко якобы серьезно заболел.
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