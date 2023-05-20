Маломуж раскрыл тайну болезни Лукашенко: причем здесь Путин

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил уйти в тень и воспользовался своим недомоганием, чтобы отстраниться от Путина.

Такое мнение высказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

“У него была реальная болезнь, но он использовал ее как фактор, что он не может участвовать в активных оборонных координационных мероприятиях. Он отошел на некоторый период в тень, особенно в период, когда нужно было решать вопрос о каких-то стратегических изменениях с участием самой Беларуси, ее вооруженных сил. Лукашенко отошел на второй план под предлогом болезни”, — объяснил эксперт.

По его словам, белорусский диктатор намеренно продемонстрировал, что даже двигаться не может по Красной площади и вынужден посещать в Беларуси медицинские центры.

“Зная Лукашенко и ситуацию, которая там [в Беларуси], никогда бы он не показывал, что посещает медицинский центр. Это демонстрация – России показывает, что он болен и недееспособен”, – предполагает экс-разведчик.

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В то же время Николай Маломуж отметил, что такая игра с Кремлем может вылезти боком Лукашенко, которого в Москве могут списать и заменить другим, еще более лояльным.

“Например, секретарь Совбеза [Республики Беларусь], который считается гражданином Беларуси, но полностью контролируемый Россией и [также] является гражданином РФ. Так же министр обороны, глава КГБ – блок на замену есть”, — считает бывший разведчик.

Именно поэтому, по мнению Маломужа, Лукашенко пытается не переусердствовать со своей болезнью.

“С одной стороны [Лукашенко] болеет и манипулирует, что он не может участвовать в подготовительных операциях по агрессии, передаче ядерного оружия. Он делает паузу. А с другой стороны – он видит, что если будет очень болеть, его заменят генералами, а он будет на том свете”, — резюмировал эксперт.

Оппозиционные белорусские СМИ предполагали, что Лукашенко мог подхватить какой-то вирус или у него может быть инфекционно-аллергический миокардит.

Ранее сообщалось, что Лукашенко побывал в президентской клинике в Минске. К нему якобы не раз прилетали врачи из Москвы.

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