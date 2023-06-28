Голодомор геноцидом признали уже 27 стран – Кулеба

Голодомор геноцидом украинского народа признали уже 27 государств.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

По словам министра, до ноября 2022 15 стран признали Голодомор геноцидом украинского народа. С того времени к ним присоединились еще 12 человек.

Глава МИД поблагодарил страны за то, что они услышали просьбу Украины, и пригласил других присоединиться.

"Признание чествует жертв и предостерегает будущие поколения от геноцида", – отметил Кулеба.

Он также поблагодарил хорватский парламент за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Напомним, депутаты Европарламента 15 декабря 2022-го приняли резолюцию, признаваемую Голодомором, нанесенным советским режимом в Украине в 1932-1933 годах, геноцидом. В документе отмечается, что депутаты Европарламента "решительно осуждают эти действия, которые привели к гибели миллионов украинцев, и призывают все страны и организации, которые еще не сделали этого, следовать их примеру и признать это геноцидом".

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