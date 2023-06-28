Голодомор геноцидом визнали вже 27 країн – Кулеба

Голодомор геноцидом українського народу визнали вже 27 держав.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

За словами міністра, до листопада 2022 року 15 країн визнали Голодомор геноцидом українського народу. Від того того часу до них приєдналися ще 12.

Очільник МЗС подякував країнам за те, що вони почули прохання України, і запросив інших приєднатися.

"Визнання вшановує жертв і застерігає майбутні покоління від геноциду", – відзначив Кулеба.

Він також подякував хорватському парламенту за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Нагадаємо, депутати Європарламенту 15 грудня 2022-го ухвалили резолюцію, яка визнає Голодомор, заподіяний радянським режимом в Україні в 1932-1933 роках, геноцидом. У документі зазначається, що депутати Європарламенту "рішуче засуджують ці дії, які призвели до загибелі мільйонів українців, і закликають усі країни та організації, які ще не зробили цього, наслідувати їхній приклад і визнати це геноцидом".

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