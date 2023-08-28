35-річна Адель знепритомніла під час концерту в Лас-Вегасі через серйозну хворобу

Британська співачка Адель знепритомніла просто під час свого виступу у Лас-Вегасі.

Виконавиці стало зле за лаштунками. Команда артистки знайшла її непритомну на підлозі. Вони підняли Адель та привели її до тями.

"Вони підняли мене з підлоги", - розповіла артистка, пише The Sun.

Відомо, що зірка страждає від радикуліту. Під час концерту в Лас-Вегасі серйозна хвороба нагадала про себе. Тож виконавиці довелося взяти перерву під час виступу, аби прийти до тями та перепочити.

Адель / Фото: Associated Press

"Я збираюся сісти та відпочити від радикуліту", - ділилася Адель.

Зазначимо, раніше 35-річна виконавиця розповідала, що страждає від хронічного болю у спині майже половину свого життя. Зокрема, артистка говорила, що неприємні відчуття виникають через стрес або "неправильну позу". Тож, аби зменшити біль, знаменитість часто опирається всією вагою спершу на одну ногу, а потім на іншу.

Нагадаємо, нещодавно Арнольд Шварценеггер зізнався, що страждає від невиліковної хвороби, симптоми якої проявилися у нього ще в дитинстві.

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