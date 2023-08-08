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Арнольд Шварценеггер вперше зізнався, що страждає від невиліковної хвороби

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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Арнольд Шварценеггер вперше зізнався, що страждає від невиліковної хвороби

Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

Симптоми хвороби у знаменитості проявилися ще в дитинстві.

Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер відверто поділився, що страждає від невиліковної хвороби, симптоми якої проявилися ще в дитинстві.

Так, зірка Голлівуду зізнався, що йому завжди було складно читати. У школі Шварценеггера навіть били за це лінійкою. Однак уже в дорослому віці знаменитості поставили діагноз – дислексія. Загалом, ця хвороба впливає на здатність читання, попри чудовий інтелект та відсутність проблем з зором чи слухом. Люди, які страждають від дислексії, також мають проблеми з письмом та вимовою слів.

"Я жахливо читаю. В Австрії в 1950-х не говорили про хвороби, які впливають на здатність навчатися. Коли мене просили читати вголос на уроці, це була просто катастрофа, і мене били лінійкою. Але тепер я знаю, що в мене дислексія", - відверто поділився актор у своєму Facebook.

Арнольд Шварценеггер / © Associated Press
Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

Арнольд Шварценеггер зізнався, що робив все можливе, аби дислексія не вплинула на його здатність зніматися у кіно. Знаменитість міг місяцями вичитувати сценарій, аби запам'ятати кожне слово.

"Коли я готуюся до фільму, я читаю сценарій знову і знову місяцями, поки не запам'ятовую кожен рядок. Мені потрібен час і повторення, щоб зрозуміти слова", - зізнався зірка Голлівуду.

Нині ж Шварценеггер записує власну аудіокнигу, вихід якої запланований на 10 жовтня. Запис відбувається просто вдома актора. Щодня знаменитість начитує близько 20-30 сторінок, хоча в інших авторів це займає значно менше часу. Актор поділився, що це все через дислексію. Однак він навчився боротися з хворобою. Знаменитість дозволяє собі пожалітися, постійно вичитує кожне слово книги, а також йому допомагає чимала команда професіоналів.

Арнольд Шварценеггер / © Facebook.com/arnold
Арнольд Шварценеггер / Фото: Facebook.com/arnold

Нагадаємо, модель Белла Хадід зізналась, що вже 15 років бореться з тяжкою хворобою. Знаменитість поділилася, від чого саме страждає та як минає процес її лікування.

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Дата публікації
Перегляди
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