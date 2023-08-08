"Москва веде війну не проти України": Подоляк зробив несподівану заяву

Події, які відбуваються зараз у Центральній Африці, є частиною загальної стратегії Росії з дестабілізації ситуації у світі.

Таку думку висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, така стратегія РФ передбачає пошук больових точок у різних частинах світу.

"Кожен конфлікт має органічну передумову, але неможливо не помічати, що за ним стирчать вуха Москви, яка інвестує в розбурхання вогню. Москва веде війну не проти України, а проти глобального світового безпекового порядку", - наголосив радник ОП.

Також читайте Розвідка РФ намагалась викрасти дані про систему планування операцій ЗСУ

Він переконаний, що будь-яка спроба вмиротворити агресора, щоб забезпечити колишній баланс сил, лише посилить апетити агресора та його зневажливу поведінку.

"Що агресор дійсно поважає, так це мову сили. Сила – політична рішучість і збільшення пакетів зброї", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, у Нігері військові, які захопили владу в країни, заявили про часткове закриття повітряного простору та можливе вторгнення в країну іноземних держав.

На тлі цього лідери ЕКОВАС проведуть саміт у столиці Нігерії Абуджі в 10 серпня, щоб вирішити, як діяти далі.

Читайте також: