"Москва веде війну не проти України": Подоляк зробив несподівану заяву

РФ шукає болючі точки у різних країнах світу.
Події, які відбуваються зараз у Центральній Африці, є частиною загальної стратегії Росії з дестабілізації ситуації у світі.
Таку думку висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, така стратегія РФ передбачає пошук больових точок у різних частинах світу.
"Кожен конфлікт має органічну передумову, але неможливо не помічати, що за ним стирчать вуха Москви, яка інвестує в розбурхання вогню. Москва веде війну не проти України, а проти глобального світового безпекового порядку", - наголосив радник ОП.
Він переконаний, що будь-яка спроба вмиротворити агресора, щоб забезпечити колишній баланс сил, лише посилить апетити агресора та його зневажливу поведінку.
"Що агресор дійсно поважає, так це мову сили. Сила – політична рішучість і збільшення пакетів зброї", - резюмував Подоляк.
Нагадаємо, у Нігері військові, які захопили владу в країни, заявили про часткове закриття повітряного простору та можливе вторгнення в країну іноземних держав.
На тлі цього лідери ЕКОВАС проведуть саміт у столиці Нігерії Абуджі в 10 серпня, щоб вирішити, як діяти далі.
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