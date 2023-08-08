Розвінчуємо 5 міфів про котиків: чим вони можуть нашкодити вашому улюбленцю

Деякі міфи про домашніх кицьок не несуть жодної загрози і навіть стають предметом для великої кількості жартів. Але є інформація, до якої потрібно ставитися обережно, щоб не нашкодити своєму пухнастикові. Від яких переконань щодо котів слід утриматися, щоб не завдати шкоди тварині, – читайте далі.

Міф №1: кішці не нашкодить падіння з висоти

Не варто вірити в те, що коли кішка впаде з висоти, то вона просто приземлиться на свої чотири лапи і жива-здорова повернеться додому. Так, є такі випадки, коли коти, приземляючись із висоти на землю, відбувалися просто переляком. Але дуже часто прогулянки котів біля розчинених вікон чи балконних дверей закінчуються трагічно. Тому потрібно обережно ставитися до неперевірених фактів, інакше вашого улюбленця не врятують навіть його дев’ять життів.

Міф №2: коти дуже злопам’ятні

Якщо ваш котик почав ходити в туалет у ваше взуття чи за диван, не варто думати, що він робить на зло. Це дуже розповсюджений міф, підкріплений багатьма мемами у соцмережах. Як і всі тварини, коти живуть інстинктами, тому у них відсутнє найменше уявлення про помсту. До цього слід поставитися дуже серйозно, оскільки така поведінка може бути причиною хвороби. Або вашому пухнастикові просто не подобається наповнювач його лотка. У будь-якому випадку, потрібно знайти причину самостійно чи звернутися за допомогою до фахівців.

Міф №3: коти – це асоціальні тварини

Така інформація зовсім не підтверджена дійсністю. Оскільки ваш домашній улюбленець також потребує уваги, виховання та ігор. Напевно, від постійного притисканням до грудей кішка буде не в захваті, та це не значить, що про неї можна взагалі не згадувати. Або дозволяти робити те, що заманеться тварині. Таке ставлення призводить до агресивної поведінки у кішки. Вона може стрибати по меблях, дерти шпалери, будити своїх господарів уночі та голосно нявчати, вимагаючи уваги. Якщо кіт постійно перебуватиме у такому стресовому стані, це точно погано вплине на його здоров’я та позначиться на нервах господарів.

Міф №4: домашнього котика можна не прививати

Навіть якщо домашній улюбленець ніколи не був на вулиці, йому все одно необхідне щеплення. Інфекцію з вулиці може занести сам господар, його друзі чи родичі. Або інші домашні тварини, які гуляють за межами квартири чи будинку, наприклад, собака.

Міф №5: котам можна їсти те, що їдять господарі

Щоб давати своєму коту їжу зі столу, потрібно добре знати: чи можна йому таке, чи не зашкодить шматочок ковбаси вашому пухнастикові. Перш ніж годувати кота звичайною їжею, варто проконсультуватися з ветеринарами: що можна їсти вашому улюбленцеві та у якій кількості. Спеціаліст врахує всі потреби вашої тварини в корисних мікроелементах та складе меню. Оскільки кіт також потребує збалансованого поживного харчування з умістом білків, жирів, вуглеводів та необхідних мікроелементів.

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