Як позбутися мух в будинку: перевірений французький метод

Мухи можуть зіпсувати навіть найкращий літній день. Особливо вони дратують тоді, коли залітають до будинку. Інколи не допомагають навіть сітки на вікнах. Як позбутися мух - читайте в матеріалі ТСН.ua.

В телеграм-каналі Дача.Сад та Город UA розповіли про популярний метод французьких фермерів. Вони використовують один дуже простий засіб від мух у домі, який можна виростити самому або купити будь-де. Йдеться про лаванду.

У Франції перед вікнами приватних будинків часто висаджують кущики цієї пахучої рослини. Вона не лише тішить око своїм красивим квітінням та зачаровує ароматом, а й ще відлякує від приміщень мух та інших неприємних комах.

Додатково в кожній кімнаті підвішують 1-2 пучки засушеної лаванди. Це прекрасний народний засіб від мух. А ще засушена лаванда буде відлякувати міль, що може поселитися в шафі та пошкодити ваші улюблені речі.

Як позбутися мух в домі, якщо ви не маєте змоги висадити навколо кущики лаванди чи підвісити цю рослину в засушеному вигляді? Не проблема. Мухам також не подобається запах лавандової олії. Купіть невелику пляшечку в аптеці чи в косметичному магазині, а потім розпорошіть трішки в кожній кімнаті. Також можете просочити нею невеликі декоративні подушечки і розкласти в тих приміщеннях, де найчастіше бувають мухи.